Vorig jaar april kwam Deliver Us The Moon uit voor de PlayStation 4 en deze game wist een leuke ervaring voor te schotelen. Wired Productions en KeokeN Interactive hebben nu besloten om de game ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles te brengen.

Buiten deze aankondiging is er maar weinig extra informatie gegeven. Het enige wat bekend is, is dat Deliver Us The Moon voor de current-gen consoles ray traced schaduwen en reflecties zal hebben. Heb je de game al op de PlayStation 4 aangeschaft, dan kan je gratis de PS5-versie binnenhalen. Het is niet bekend welke verbeteringen er nog meer zijn doorgevoerd en er is ook nog geen releasedatum gegeven.

Er zijn wel wat gameplaybeelden te zien en wel in een trailer, die je hieronder kunt checken.