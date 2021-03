Begin februari kwam Team Ninja met de NioH Collection aanzetten; een bundel van beide NioH games, inclusief alle uitbreidingen die voor die games zijn verschijnen. Hoewel we erg blij waren met het pretpakket, waren er toch een aantal schoonheidsfoutjes te bespeuren.

Dat is Team Ninja ook opgevallen en zodoende hebben ze patch 1.27.1 uitgerold, die met name een aantal bugs met de Burst Counters in de 120 fps game modus moet aanpakken. Daarnaast zijn er nog een aantal fixes doorgevoerd voor kleinere bugs.