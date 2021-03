PlayStation-bezitters die liefhebber zijn van psychologische horror-games kregen eind vorig jaar goed nieuws te horen: Martha is Dead komt ook naar de PlayStation 4 en 5. Het is even stil geweest rond deze titel, maar de game laat nu weer van zich horen door middel van een trailer. Deze kan je onder dit bericht bekijken.

De video is vrij kort, maar laat wel zien wat voor sfeer de game met zich meebrengt. Als je van de nieuwe beelden uit moet gaan, dan zit het op dit vlak in ieder geval wel snor. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, zal duidelijk worden zodra Martha is Dead later dit jaar beschikbaar wordt gesteld.