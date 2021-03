Tussen alle Cyberpunk 2077 chaos door, heeft de Poolse studio CD Projekt RED nu ook eens wat ander nieuws te melden. Ze hebben namelijk de Canadese studio Digital Scapes in Vancouver opgekocht, waardoor beide studio’s nu samengesmolten zijn onder de CD Projekt naam.

Enerzijds is deze zet wel opvallend, aangezien de reputatie van CD Projekt RED momenteel niet echt positief is. Anderzijds hebben beide studio’s in het verleden al vaak samengewerkt en kan deze overname de huidige situatie misschien zelfs verbeteren. Paweł Zawodny van CD Projekt RED aan het woord:

“The well-known Digital Scapes team is our trusted partner. For three years we have been closely working together, and we trust them completely. Digital Scapes have put in a great deal of work during the making of Cyberpunk 2077, assisting with development of the game and optimizing its various features. In addition to contributing to our projects the new team will help us perfect our technologies and will broaden our competences in this respect. We believe that the hugely talented Digital Scapes crew is the perfect foundation upon which to build a wider CD PROJEKT RED Vancouver team.”