Heel wat jaren geleden kon de wereld kennismaken met de Tiny Troopers. Tiny Troopers: Joint Ops was indertijd een amusante twin stick arcade-shooter, maar wist jammer genoeg niet echt een blijvende indruk te maken. Uitgever Wired Productions blaast nu echter de franchise nieuw leven in met de komst van Tiny Troopers: Global Ops, een nieuwe game in de franchise voor onder andere de PS4 en PS5.

“Yes, the Troopers are ready! Battle-hardened, razor-focused, and raring to take on daring new missions. So, suit-up and lead your squad into explosive battles with epic campaigns against legions of heavily armed adversaries, you’re the best of the best, and it’s time to prove it in Tiny Troopers‘ biggest ever ops.”