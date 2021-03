The Witcher 3: Wild Hunt mag dan inmiddels een oudere game zijn, de titel is anno 2021 nog altijd populair genoeg om een ‘next-gen’ upgrade te rechtvaardigen. Ontwikkelaar CD Projekt RED laat weten dat de release van de zogeheten ‘next-generation edition’ in de tweede helft van dit jaar zal plaatsvinden.

Deze uitgave zal te koop aangeboden worden als een standalone game, maar als je de PS4-versie al in bezit hebt kun je gratis upgraden naar de PS5-versie. Deze editie brengt zoal snellere laadtijden, geoptimaliseerde graphics, ray tracing en meer. Beide uitbreidingen zitten ook bij het pakket inbegrepen.

En over upgrades gesproken, de PS5-upgrade van Cyberpunk 2077 staat ook nog altijd voor 2021 gepland. Dat samen met updates, patches en extra content.