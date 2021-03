Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone hebben vandaag een update gekregen, maar dat is niet alles. Ook Call of Duty: Modern Warfare is van een update voorzien en die voegt vier nieuwe maps aan de multiplayer toe. Dit komt als een verrassing, aangezien er door Infinity Ward op voorhand geen aankondiging is gedaan.

De map Killhouse uit Call of Duty 4: Modern Warfare is toegevoegd en dit komt samen met een Killhouse 24/7 playlist. Verder zijn Al-Raab Airbase (6v6) en Drainage (Gunfight) aan de maprotatie toegevoegd. Het is opmerkelijk dat er nieuwe maps zijn uitgekomen, want na het aflopen van het zesde seizoen werd het stil rondom deze titel en verschoof de focus naar het nieuwe deel.

Hierboven en onder wat afbeeldingen via CoDTracker van de maps in kwestie. Hierboven zie je Killhouse, hieronder eerst Al-Raab en daarna Drainage.