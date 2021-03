In een uitgebreide video heeft CD Projekt hun strategie voor de toekomst uitgelegd. Daarin komt ook de eerder aangekondigde standalone Cyberpunk 2077 multiplayer aan bod. Volgens Adam Kicinski had dit de volgende grote game voor de studio moeten worden, maar het bedrijf komt daar nu op terug. Het doel is om hun games van online mogelijkheden te voorzien, maar niet om een grote standalone multiplayer game te maken. Zo zullen onder meer de community features van GOG Galaxy hiervoor gebruikt worden.

Adam Kicinski benadrukt wel dat CD Projekt RED ‘grote singleplayer RPG’s blijft maken’ en dat dit niet verandert’. Het zijn puur hun online plannen die nu gewijzigd worden. Het is namelijk niet de bedoeling dat de studio zijn ‘singleplayer DNA verliest’ en daarom gaan ze stap voor stap hun ‘online mogelijkheden’ de komende jaren uitbouwen. Zo te horen komt er dus wel ‘iets’ naar het Cyberpunk 2077 universum, maar in ieder geval geen standalone multiplayer.