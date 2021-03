Ontwikkelaar Insomniac Games laat weten dat de vandaag uitgekomen Marvel’s Spider-Man: Miles Morales patch een nieuw pak aan de game toevoegt. Naast wat kleine verbeteringen aan de game is er nu ook ‘muscle deformation’ voor specifieke pakken beschikbaar. Deze techniek, die voorheen alleen in films werd gebruikt, stelt de ontwikkelaar in staat om spieren en kleding realistisch te simuleren. Met andere woorden: je kunt de spieren van Miles in het pak nog beter zien bewegen.

Rolling out today, our new #MilesMoralesPS4 #MilesMoralesPS5 update adds the Advanced Tech Suit and includes various fixes. Additionally on PS5 only, the update adds realistic muscle deformation on select suits. pic.twitter.com/1nnSvgJB2P — Insomniac Games (@insomniacgames) March 30, 2021

Die techniek wordt overigens alleen in de PlayStation 5-versie van de game toegepast. Het nieuwe Advanced Tech Suit is uiteraard wel in beide versies van de game gratis beschikbaar. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales blijft het goed doen en is in 2020 alleen al meer dan 4 miljoen keer verkocht. Dat aantal is voor beide versies, zowel fysiek als digitaal, het totaal.