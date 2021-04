Het is vandaag 1 april. Dat betekent dat er ongetwijfeld weer een paar originele grappen uitgehaald gaan worden door ontwikkelaars en uitgevers. Ubisoft pakt er echter eentje uit de oude doos, want het ‘Rainbow Is Magic‘ evenement keert weer terug naar Rainbow Six Siege.

Dit betekent dat – vanaf vandaag tot 6 april – de Airplane map een kleurrijk likje verf heeft gekregen en dat je een reeks hilarische skins voor Operators kunt verdienen (of aanschaffen met R6 Credits). Natuurlijk is er een beperkt beschikbare modus om te spelen, waarin twee teams vechten om een VIP, in dit geval een ‘Very Important Plushie’.

Hoe ziet al die gekkigheid eruit? Dat zie je in de trailer hieronder!