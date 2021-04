Eerder deze week maakte Sony PlayStation bekend dat ze de PlayStation Store voor de PlayStation 3, Portable en Vita zullen gaan sluiten. Vanaf 2 juli is dat van kracht voor de eerste twee platformen en de PlayStation Vita Store is op 27 augustus aan de beurt. Sony heeft dit voor consumenten op zich wel op tijd laten weten, maar blijkbaar zijn ze het vergeten te communiceren naar ontwikkelaars.

Hoewel de PlayStation Vita allesbehalve een populaire handheld is, worden er nog steeds games voor gemaakt. Uit berichten van ontwikkelaars valt op te maken dat het sluiten van de PlayStation Store als een verrassing komt en het gevolg is dat verschillende PS Vita games nu geannuleerd zijn of gehaast worden afgemaakt.

Vanaf 12 juli zal het niet langer mogelijk zijn om games voor de PlayStation Vita in te dienen bij Sony voor certificering. Dat is slechts een paar maanden, waardoor ontwikkelaars ineens alle zeilen bij moeten zetten. Zeker als ze een release later in het jaar gepland hadden staan.

Dat blijkt niet voor iedereen realistisch en dus wordt de stekker er uitgetrokken. Ook omdat het later dit jaar niet langer mogelijk is om patches uit te brengen voor PlayStation Vita games, waardoor de aanvankelijke release gelijk goed moet zijn. Dit tot enige frustratie bij met name indie ontwikkelaars.

Zo zegt LastRealGamers, die indies volgt, op Twitter dat sommige ontwikkelaars net een dev kit hadden gekocht. Andere ontwikkelaar spenderen geld en energie aan de ontwikkeling van games en dat kan nu voor niets zijn geweest. Lillymo Games meldt dat ze de PS Vita-versie van hun volgende game hebben moeten annuleren en zo zijn er tig andere ontwikkelaars te vinden die soortgelijke berichten melden.

Het is Sony’s recht uiteraard om de PlayStation Store te sluiten, maar het is wel opmerkelijk dat ze hierover gebrekkig naar ontwikkelaars hebben gecommuniceerd. Sony profileert zich als een bedrijf dat een liefhebber van indie ontwikkelaars en games is, maar dan is dit niet helemaal de juiste manier om ze te vriend te houden.