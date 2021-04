Hello Games heeft sinds de release van No Man’s Sky hemel en aarde verzet om uiteindelijk toch de game af te leveren die destijds beloofd is, en voor de studio uit Guildford, Engeland is het einde nog lang niet in zicht.

Een kleine anderhalve maand na de Companions update komt Hello Games namelijk weer met een significante update. Ditmaal gaat het om de ‘Expeditions‘ uitbreiding, een nieuwe modus waarin jij en een aantal andere spelers op een planeet gedropt worden en samen op – je raadt het misschien al – expedities gaan en missies voltooien.

Sommige missies zijn naar zeggen van Hello Games vrij simpel, maar anderen zijn dan weer voor de meest geharde ontdekkers. Natuurlijk verdien je met deze missies beloningen zoals een nieuwe jetpack, een exclusief schip en nog veel meer.

Hello Games sluit het verhaal af door te stellen dat Expeditions het begin is van een groter experiment en dat deze modus met de tijd zal veranderen en andere uitdagingen zal aanbieden.