Het verhaal van Cyberpunk 2077 kennen we ondertussen (bijna) allemaal wel, en CD Projekt RED is hard aan het werk om de game zo goed mogelijk recht te trekken. Van de week bracht de Poolse studio daarvoor een enorme patch uit, die meer dan 500 bugfixes en verbeteringen kent en de grootte heeft van een gemiddelde game.

Een maand na de release was Sony het geklaag en de problemen omtrent de game zat en trok de game in zijn geheel uit de PlayStation Store. De vraag is nu echter: met de komst van deze grote patches, wanneer mogen we Cyberpunk 2077 weer in de PlayStation Store verwachten?

Tijdens een vragenronde met investeerders kwam deze exacte vraag naar voren. De Poolse ontwikkelaar heeft toen aangegeven dat het eindbesluit bij Sony ligt. CD Projekt RED denkt dat ze grote stappen hebben gezet, maar uiteindelijk ligt de bal dus bij Sony en dat ze niks anders kunnen doen dan de game te blijven verbeteren en afwachten.

Ondertussen is CD Projekt RED de ontwikkeling van het multiplayer component van Cyberpunk 2077 aan het heroverwegen, met een kans dat het project in z’n geheel stopgezet gaat worden. De ontwikkeling voor de PlayStation 5 en Xbox Series consoles blijft echter doorgaan, en die versies verschijnen naar verluidt later dit jaar.

‘However, the final decision, you have to understand, belongs to Sony. We do believe we are closer…but of course the final call is theirs. So let’s wait and see.’