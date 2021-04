Call of Duty: Warzone kreeg gisteren een update die een aantal wapens wist te balanceren. Ook bracht het wat quality of life verbeteringen naar de game, maar de patch notes gaven niet alles aan. Er zijn namelijk ook wat nieuwe killstreaks toegevoegd, waaronder een oude bekende en dat is ‘Foresight’.

Deze killstreak kon je in bepaalde bunkers vinden – in de tijd dat je ze nog kon openen – maar is nu ook los te koop. Om Foresight te bemachtigen zul je naar de Zombie Containment Computers moeten gaan die zich her en der in Verdansk bevinden. Daar tref je nu een soortgelijk scherm als bij een buy station en die biedt wat extra opties.

Voor $20.000,- kun je nu Foresight kopen, net zoals een Advanced UAV, die $12.000 kost. Die laatste kan je ook verkrijgen door drie UAV’s achter elkaar te activeren, maar dit is natuurlijk een snellere manier. Ook is de RC XD toegevoegd, die gas zal verspreiden bij detonatie. Verder is er nu ook de optie tot de ‘Bombardment’ killstreak, dat letterlijk een bombardement voor lange duur oplevert.

Deze kun je echter niet kopen, hiervoor heb je een speciale sleutel nodig. Heel moeilijk is het niet om die sleutel te bemachtigen, want je moet dan het Zombie evenement activeren. Tijdens dit evenement zul je alle zombies moeten doden wat je de gele access card oplevert, waarmee je de gele kist kunt openen.

Die kist bevat naast een aantal handige items nu ook een zogeheten ‘Protocol Access’ card en die kaart heb je nodig om de Bombardment killstreak te unlocken. Dit bombardement is vergelijkbaar met een Cluster Strike, maar de radius is een stuk groter en de bommen blijven bijna een minuut lang onophoudelijk vallen. Vooralsnog werkt dit bombardement echter alleen in het gebied dat geïnfecteerd is door zombies, je kunt het dus niet effectief meenemen om te bewaren voor bijvoorbeeld de laatste cirkels.

Hieronder het bombardement in actie, maar zet je geluid zacht. De persoon in de video valt nogal in herhaling…