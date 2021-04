Het iconische duo Sam & Max keert opnieuw terug in de vorm van een game. Deze figuren waren voor het eerst te bewonderen in 1987 als stripfiguren en sindsdien zijn ze meermaals op het witte doek of als game teruggebracht. Volgend jaar kunnen we weer aan de slag met het oplossen van misdaden en dat allemaal in virtual reality.

Sam & Max staan meestal wel hun mannetje en een helpende hand bieden bij het oplossen van misdaden slaan ze uiteraard niet af. Je speelt als assistent van dit duo en probeert ze op wat voor manier dan ook te helpen. Uiteraard gaan jouw werkuren gepaard met het bijbehorende humoristische commentaar van deze hond en het konijn. Hoe dat zich precies vertaalt naar gameplay kan je hieronder bekijken.

Sam & Max: This Time It’s Virtual! zal begin volgend jaar verschijnen voor PS VR.