Simulatie games hebben we in allerlei vormen en maten. Zo hebben we bizarre games als I Am Bread, waarin je letterlijk als een stuk volkoren brood door het leven gaat. Laten we uiteraard ook Untitled Goose Game niet vergeten, waarin je terreur zaait in de vorm van een gans en nietsvermoedende burgers de stuipen op het lijf jaagt. Kort gezegd: voor elk onderwerp kan je wel een simulator bedenken en dat is ook nu weer het geval.

Zo zijn nu de bierbrouwers onder ons aan de beurt, want zij kunnen zich scheikundig storten op het maken van hun eigen bier in Brewmaster. Volgens de ontwikkelaar gaat het niet zozeer om het resultaat, maar om het proces in deze game. Je kunt bijvoorbeeld je eigen brouwerij naar eigen wens samenstellen en kan je uit verschillende recepten kiezen. Ben je altijd al fan geweest van dat goudgele drankje met een mooi kraagje erop? Dan is Brewmaster wellicht de game voor jou.

Brewmaster zal volgend jaar verschijnen voor de PS4 en PS5.