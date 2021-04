De releasedatum van Knockout City komt steeds dichterbij, want de game is nog iets langer dan een maand van ons verwijderd. Deze intense en vermakelijke variant op trefbal kende al een gesloten beta nog niet zo lang geleden. Mocht je die kans gemist hebben en wil je toch graag even aan de slag met de game, dan kan je dit weekend aan de open beta deelnemen.

Je kunt de open beta al pre-loaden en deze direct spelen wanneer deze morgen live gaat op 2 april. Veel onderdelen van de vorige beta keren terug, waaronder de Moon, Cage en Bomb Balls, de Concussion Yard-, Rooftop Rumble- en Knockout Roundabout-locaties, alsook de Team KO-playlist en nog meer nieuwe content. Trefballiefhebbers kunnen vanaf morgen om 15:00 uur aan de slag. De open beta zal na dit weekend op 5 april 03:00 uur ’s nachts afgelopen zijn.

Wil je graag meer weten over Knockout City voordat je de beta gaat spelen? Lees dan zeker onze preview over de game terug.