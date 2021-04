Review: DOOM 3: VR Edition – John Carmack, een legendarische programmeur en één van de oprichters van id Software, zei ooit “DOOM betekent twee dingen: demonen en shotguns”. Hoewel dat zeker waar is, staat de serie vooral bekend om zijn snelle gameplay en gewelddadige actie. De helse comeback van DOOM in 2016 bouwde daarop verder en inmiddels heeft id Software de formule met DOOM Eternal verder geperfectioneerd. In het bijna dertigjarige bestaan van de serie is er slechts één game die radicaal een andere richting koos en dat is DOOM 3, het zogenoemde zwarte schaap van de familie. Hier ben je geen onverwoestbare god die door de levels vliegt, maar een eenzame kwetsbare marinier die uiterst voorzichtig de horror van een helse invasie op Mars moet zien te overleven. Is dit dan de perfecte kandidaat voor de ultieme DOOM VR-ervaring of gooit de tand des tijds roet in eten?

Een korte geschiedenisles

Want vergeet niet, DOOM 3 is in augustus alweer 17 jaar oud en de remaster, beter bekend als de BFG Edition, komt uit 2012. Hoewel de game dus nu opnieuw is uitgebracht voor de PlayStation VR, is de inhoud identiek aan dat van de BFG Edition. Met andere woorden: Je krijgt de remaster van DOOM 3, plus de uitbreidingen Resurrection of Evil en The Lost Mission samen in één pakket gebundeld. Los van de ervaring die VR moet bieden, blijft de gameplay hetzelfde. Je speelt als een nameloze marinier die naar een basis van de Union Aerospace Corporation op Mars wordt gestuurd. Na een rustige introductie, waarin een geloofwaardige sciencefiction wereld wordt opgebouwd, breekt al snel de hel los. Wat volgt is een lineair avontuur waarin je door donkere gangen en claustrofobische omgevingen sluipt, terwijl verschillende griezels je constant de stuipen op het lijf proberen te jagen.

DOOM 3 leunt namelijk heel erg op zogenoemde ‘monster closets’. Dat houdt in dat je vaak ineens vanuit het niets wordt belaagd, doordat er een monster achter je opduikt. Deuren gaan spontaan open zodra je iets oppakt of je valt ineens naar beneden en wordt dan direct in het donker aangevallen. In de voorgaande delen werkte dat uitstekend omdat de druk zo werd opgevoerd. In DOOM 3, met zijn beperkte bewegingsruimte, wordt het al snel vrij frustrerend. De grotere nadruk op horror, zorgt er ook voor dat ieder denkbaar cliché uit het genre de revue passeert. Het licht dat vanzelf uitvalt, een klauw die ineens door een deur komt terwijl je ervoor staat of iets levenloos beweegt zodra je er langsloopt. Het bovenstaande zorgde er dan ook voor dat niet iedere fan de nieuwe aanpak kon waarderen en het is zeker iets om rekening mee te houden, vooral als je de nieuwere DOOM-games gewend bent.

Genoeg geschiedenis, hoe is de VR-ervaring?

Waar je ook rekening mee dient te houden, is de grafische kwaliteit van de game. Hoewel DOOM 3 in 2004 baanbrekend was, kon zelfs de BFG Edition die glans niet volledig herstellen. Ontwikkelaar Archiact haalt echt het maximale uit de PlayStation VR hardware, maar grafisch is de game geen hoogvlieger. Dat ligt niet alleen aan de verouderde personagemodellen, maar ook de animaties en beperkte AI verraden de leeftijd van DOOM 3. Daarnaast ondermijnt de lage resolutie van PlayStation VR de grafische verbeteringen en is het resultaat een vrij wazig beeld. Daar staat wel tegenover dat de game stabiel op 60 fps draait zonder ergens aan kwaliteit te moeten inleveren, zelfs niet op de drukkere momenten. Dat de game visueel weinig indruk maakt klinkt natuurlijk negatief, maar laat het je niet ontmoedigen. DOOM 3 heeft namelijk een ijzersterke troef in handen, waardoor je dat al snel bent vergeten.

Tenminste, jij hebt eigenlijk die troef in handen. Dat kan je oude vertrouwde DualShock 4 controller zijn of de Aim controller. Alle wapens zijn nu volledig driedimensionaal en vanuit alle kanten te bekijken. Je resterende munitie wordt op de wapens zelf weergegeven en lasers, zoals op het machinegeweer, helpen je met mikken. Je hebt een smartwatch waarop je gezondheid en bepantsering is af te lezen, waardoor er niet langer sprake is van een grafische interface die in de weg zit. Het resultaat is dat je echt de wereld van DOOM 3 wordt ingetrokken en helemaal wordt ondergedompeld in de claustrofobische sfeer van de game. Zelfs als je denkt ieder schrikeffect wel te kennen, weet deze nieuwe vorm van de game beleven je toch met enige regelmaat de stuipen op het lijf te jagen. Al heb je DOOM nog zo vaak uitgespeeld, toch zit of sta je weer met klamme handjes terwijl je hart in je keel klopt.

Speelt het ook lekker weg?

We zeggen natuurlijk expres zit of sta, want je kunt moeiteloos wisselen tussen de DualShock 4 en de Aim controller. Wil je het wat sneller spelen of ben je gewoon moe omdat je best wat content voor je kiezen krijgt, dan werkt de DualShock 4 uitstekend. Voor de echte horrorervaring en maximale inleving is de Aim controller dan weer perfect. Zo geeft het schieten met een dubbelloops shotgun een extra kick door hoe krachtig het overkomt en de minigun is opzettelijk lager geplaatst om je de indruk te geven dat je het wapen ook echt vasthoudt. De game is overigens voor zowel links- als rechtshandigen in te stellen, dus daar hoef jij je niet druk over te maken. Tot slot wordt de overgang naar tussenfilmpjes en menu’s naadloos weergegeven door ze vlot in 2D te presenteren. Computers en kluizen bedien je dan weer door er naartoe te lopen en met je vingers op de juiste knoppen te mikken en het driehoekje in te drukken.

Over de besturing valt sowieso weinig te klagen. Ontwikkelaar Archiact heeft echt uitstekend werk afgeleverd. Niet alleen door vlot tussen verschillende controllers te kunnen wisselen, maar ook omdat er nauwelijks tot geen sprake is van drifting. Het mikken verloopt dankzij de opvallend goede tracking prima en de snelheid van de game is op de juiste manier aangepast om misselijkheid zoveel mogelijk te voorkomen. Je hebt zelf ook voldoende opties om je hierbij te helpen. Je kunt vrij bewegen, maar de game is ook zo in te stellen dat je steeds slechts een stukje draait, waarbij je zelf ook nog eens kunt bepalen hoeveel dat precies is. Mocht je het willen, is zelfs je gezichtsveld in te stellen. Verder is het fijn om te weten dat de zaklamp in combinatie met wapens is te gebruiken, als dat je voorkeur geniet. DOOM 3 mag dan niet voor VR zijn gemaakt, deze versie maakt dat potentieel wel waar.