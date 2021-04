De releasedatum van het mysterieuze Returnal komt met rasse schreden dichterbij en dat betekent dat de hypemachine nog eens ouderwets aangezwengeld wordt. Het Japanse YouTube kanaal van PlayStation heeft onlangs een nieuwe trailer gelost, die uitpakt met spektakel, spektakel en nog eens spektakel.

Returnal verschijnt op 30 april en is zo de eerste grote PlayStation 5 exclusive in enkele maanden. Twijfelaars raden we aan om de onderstaande trailer goed onder de loep te nemen.