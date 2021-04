Bethesda heeft vandaag aangekondigd dat The Elder Scrolls Online naar de PlayStation 5 komt op 8 juni later dit jaar. Iedereen die de game in bezit heeft kan kosteloos overstappen naar de ‘next-gen’ versie, waarin je de avonturen kunt ervaren in de Performance en Fidelity modus.

In de eerste modus speel je de game in 60 frames per seconde en als je van de grafische toeters en bellen wilt genieten, schakel je over naar de Fidelity modus. Daarin speel je de game op 4K met een framerate van 30 fps. Tevens geniet je hier van een betere draw distance en textures in een hogere resolutie. Ook de reflecties zullen beter zijn, net zoals de ambient occlusion, schaduwen en meer.

Als je nog niet bekend bent met de game, dan kun je nu deelnemen aan een gratis trial. Hiermee krijg je toegang tot de basis game en de Vvardenfell zone. Dit is mogelijk tot 13 april en de download kan je hier in de PlayStation Store vinden (Tamriel Unlimited).