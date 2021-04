Morgen zal de line-up van PlayStation Plus games in de PlayStation Store ververst worden en met Oddworld: Soulstorm, Days Gone en Zombie Army 4: Dead War hebben we geen enkele reden tot klagen. Dit betekent natuurlijk ook dat de huidige line-up zal gaan verdwijnen en bij dezen zoals altijd een reminder.

Je hebt nog een korte tijd om Maquette voor de PlayStation 5 en Final Fantasy VII Remake en Remnant: From the Ashes voor de PlayStation 4 te claimen. Je kunt ze downloaden, maar ook in je downloadlijst zetten zodat je er altijd toegang toe zult hebben zolang je PlayStation Plus abonnee bent.

Voor Maquette kan je hier terecht. Final Fantasy VII Remake kan je hier vinden en Remnant: From the Ashes tref je hier. Vergeet ook Farpoint voor PlayStation VR niet, daarvoor kan je hier terecht.

Morgen rond het middaguur zullen de nieuwe games online gaan voor PlayStation Plus abonnees.