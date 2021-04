De afgelopen maanden was er keer op keer sprake van een uitstekende PlayStation Plus line-up en Sony zet dat in april voort. De line-up voor deze maand is erg netjes te noemen met ditmaal drie titels, waarvan twee voor de PlayStation 4 en een voor de PlayStation 5.

De line-up van maart is nu ingeruild voor de line-up van april en dat betekent natuurlijk dat je de nieuwe games nu kunt binnenhalen. Oddworld: Soulstorm is nu hier te downloaden voor de PlayStation 5. Voor Days Gone kan je hier terecht en Zombie Army 4: Dead War kun je hier vinden.

Klik op de titels van de games zelf hierboven voor onze reviews, mocht je daar benieuwd naar zijn. Deze drie titels zijn tot begin mei beschikbaar om te downloaden als je PlayStation Plus abonnee bent.