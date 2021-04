De week is weer bijna voorbij en ook in de afgelopen dagen zijn er genoeg nieuwe games verschenen in de PlayStation Store. Hieronder vallen wat titels voor de PlayStation 5, cross-gen games en natuurlijk games voor de PlayStation 4. Die zijn uiteraard via backwards compatibility ook gewoon op de PlayStation 5 te spelen, dus dat maakt alles in feite cross-gen.

Afijn, hieronder alle nieuwe releases op een rijtje en tevens is er een demo van Hitman III beschikbaar. Verder kun je dit weekend deelnemen aan de beta van Knockout City, waarover je in dit bericht meer kunt lezen.

PS5 Games

Rogue Company – Gratis

Rogue Company: Ultimate Edition – €49,99

Rogue Company: Rogue Edition – €24,99

Aliens – €11,99

Escape from Life Inc – €9,99

PING REDUX – €4,49

Auto Chess – Gratis

PS4/PS5 Games

Outriders – €69,99

Disco Elysium – The Final Cut – €39,99

C14 Dating – €19,99

Outbuddies DX – €17,99

UnderMine – €16,99

Ruinverse – €14,99

I Saw Black Clouds – €12,99

PS4 Games

DOOM 3: VR Edition – €19,99 (PS VR)

Void Bastards: DeLUXe Bundle – €32,99

Narita Boy – €24,99

Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator – €7,99

Easter Candy Break – €7,99

Escape from Life Inc – €9,99

Road Fury – €7,99

Acalesia – €4,99

Squad Killer – €4,99

The Knight of Queen – €3,99

UniPlex – €14,49

Demo’s & beta’s

Hitman III – Free Starter Pack (PS4/PS5)

Knockout City Cross-Play Beta (PS4)

Downloadbare content

Rogue Company (PS4/PS5)

Year 1 Pass – €24,99

Deadly Apparition Starter Pack – €4,99

Paladins