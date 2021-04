Met het uitbrengen van Control voor de nieuwe generatie systemen heeft Remedy Entertainment de ontwikkeling van die game min of meer afgerond. Het is dus tijd om naar een nieuw project te kijken en een gerucht wijst in de richting van Alan Wake. De Amerikaanse journalist Jeff Grubb brengt dit gerucht de wereld in, zo heeft hij vernomen dat Alan Wake 2 in ontwikkeling is.

Volgens Grubb (vanaf 11 minuut 30 in deze video) heeft Epic Games verschillende ontwikkelaars aangetrokken om de games te maken die ze zelf willen. Dit dan met financiering van het bedrijf achter de Unreal Engine, Fortnite en Epic Game Store. Epic heeft diepe zakken, dus dat is voor ontwikkelaars natuurlijk interessant.

De bedoeling is – als dit überhaupt klopt – dat Epic Games Alan Wake 2 straks dan zal gaan uitgeven. De twee bedrijven werken nu samen om de fans te geven waar ze al zo lang om vragen en de titel zou moeten uitkomen op verschillende platformen, waaronder de PlayStation 5. Dit omdat Remedy eigenaar van het IP is en niet Microsoft.

Dit sluit trouwens ook aan op een eerder bericht van de ontwikkelaar zelf, die aangaf dat hun volgende grote game deel uitmaakt van het ‘Remedy Connected Universe’. Hiertoe behoren zowel Alan Wake als Control.