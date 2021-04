MLB The Show 21 belooft heel wat content te bieden en een onderdeel daarvan is de mogelijkheid om met legendes van de sport te spelen. Welke spelers er onder andere te kiezen zijn, wordt getoond met een nieuwe trailer.

De meest bekende atleet van Major League Baseball is Babe Ruth en het is zeker mogelijk om hem aan je team toe te voegen in MLB The Show 21. Er zijn ook spelers aanwezig die nog niet zo lang hun honkbalknuppel aan de wilgen hebben gehangen, waaronder Prince Fielder.

Welke legendes er nog meer in MLB The Show 21 zitten kan je in de onderstaande video bekijken.