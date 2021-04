De PlayStation 5 heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in Japan. In het land van de rijzende zon is de nieuwe console van Sony namelijk inmiddels al meer dan een half miljoen keer over de toonbank gegaan.

In de eerste week van de PS5 werden er ongeveer 118.000 exemplaren van de console in Japan verkocht. Wat slechts een vierde was van wat de PS4 destijds deed. Maar net als in de rest van de wereld is de vraag groter dan het aanbod en worden winkels maar mondjesmaat bevoorraad. Ook in Japan dus.

Toch zijn de verkopen de laatste weken aardig consistent geweest en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er nu in Japan 517.916 exemplaren zijn verkocht van de PlayStation 5.