Sinds de zombies aan wal zijn gekomen in Verdansk en de raketsilo’s open zijn, zit de community te wachten op wat komen gaat. Eerdere geruchten wezen op een totale vernietiging en dat eerder in maart. Er gebeurde echter niets en nu kijkt men naar 22 april. Dit is het moment waarop het huidige seizoen afgelopen zal zijn en de geruchten worden nu gevoed door een video die vroegtijdig is gelekt.

Deze video is voornamelijk live-action, maar er komen wat fragmenten voorbij van Verdansk dat er behoorlijk anders uitziet. Zo staat op de plek van de dam in de video nu een brug en het stadion is nog in aanbouw. Ook de aankleding van andere gebouwen oogt erg jaren ’80 en dat is niet heel gek. Call of Duty: Black Ops Cold War speelt zich namelijk in die tijd af en dit zou dan een transformatie van Modern Warfare naar die titel zijn.

Volgens VGC was dat altijd al de bedoeling voor rond de release van Black Ops Cold War, maar het werd vanwege meerdere redenen uitgesteld. Wat het gerucht nog meer voedt is dat Activision op verschillende platformen waar deze beelden gedeeld worden met zogeheten DMCA claims komt om het weg te laten halen. Dit gaat op een vrij agressieve manier, wat dus een beetje suggereert dat de veranderingen zoals genoemd echt op komst zijn.