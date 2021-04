Special: Balan Wonderworld klinkt als muziek in onze oren – De reacties op Balan Wonderworld zijn tot op heden vrij gemengd, maar wij wisten ons eigenlijk wel te vermaken met de demo. Nu we nog druk met onze neus in de game zitten en jullie op korte termijn van ons oordeel willen voorzien, kwam er nog even een leuke kans voorbij. Zoals je in ons artikel over de demo al kon lezen is de muziek van Balan Wonderworld voor ons een van de hoogtepunten in de game. Als we dan vervolgens de kans krijgen om componist Ryo Yamazaki een aantal vragen te stellen, grijpen we die natuurlijk met beide handen aan.

Het maken van één geheel

Het is natuurlijk niet vaak dat we de componist van een game te spreken krijgen. Sterker nog, meestal spreken we met producers en regisseurs. Het feit dat Square Enix er voor heeft gekozen dat we wat vragen aan een componist kunnen stellen wijst er des te meer op dat ook zij graag de focus leggen op de muziek in Balan Wonderworld. Inspiratie is hierin natuurlijk een sleutelwoord. “Het thema wat ik voor Balan Wonderworld voor ogen had, was ‘mysterieuze musical’ en ben dus voor dat ik gaan componeren een hoop films gaan kijken, waarin muziek een essentiële factor is. Uiteindelijk was de film The Greatest Showman voor mij een goede bron van inspiratie, gezien het gebruik van moderne muziek in een wat klassieker tijdperk”, zegt Yamazaki.

“Voor cut-scènes is het makkelijk om muziek te componeren. Dat is niet veel anders dan bij een gemiddelde film of theaterstuk. Een beetje passen en meten en het resultaat is al gauw zoals je het hebben wilt.” Dit is natuurlijk niet de reden waarom we de muziek in Balan Wonderworld zo indrukwekkend vinden. Vooral de wijze waarop de spelwereld en diens muziek meebewegen terwijl je speelt is een bijzondere ervaring. Yamazaki: “Ik heb daarbij erg goed moeten opletten, gezien elke speler een andere speelstijl heeft en je niet zo maar van het een op het andere moment de muziek wilt wijzigen. Dat kostte wat tijd, liedje A over laten lopen in liedje B is één ding, maar wat nu als de speler besluit om van locatie A eerst naar locatie C te gaan en daarna pas naar B? En die muziek moet natuurlijk ook op de emotie van de speler inwerken bij wat zij op hun scherm te zien krijgen.”

De puntjes op de I

Met zo’n hevige focus op de muziek ga je jezelf natuurlijk afvragen: Wat was er eerst, de kip of het ei? In dit geval bedoelen we natuurlijk de game of de muziek. “Ik denk dat het een beetje van beide is”, zegt Yamazaki, “Voor de cut-cènes waarin we ook door middel van motion capture de verschillende dansen hebben verwerkt moesten we eerst de muziek op orde hebben. De acteurs verzonnen dan ter plekke een passende dans erbij. Aan de andere kant, wanneer ik zelf de game aan het spelen was, kwam ik met ideeën voor de muziek bij het zien van de diverse omgevingen en vijanden zoals eindbazen. Daar bedacht ik dan een passende melodie bij en verwerkte deze in dit soort momenten totdat het, naar mijn mening, goed zou passen.”

Het combineren van een soundtrack en bijbehorende geluidseffecten in een game kan soms lastig zijn. Je wil niet dat het een het ander volledig in het niet laat vallen. “Samenwerking is hierin het sleutelwoord. Ik ben verantwoordelijk voor de muziek, maar een andere afdeling ging over de geluidseffecten.” We kunnen ons voorstellen dat wanneer je de touwtjes niet volledig in handen hebt, dit een behoorlijk lastige opgave kan zijn. “Niet als je elkaar goed aanvult. Soms speelde ik een bepaald stuk uit de game en merkte ik op dat de geluidseffecten dusdanig overheersend waren op specifieke momenten, dat ik gewoon vroeg of ze er iets anders van wilden maken. Een ander geluidseffect, of een simpele jingle maakt dan al gauw veel goed.”

Tot slot

Nu Ryo Yamazaki met Balan Wonderworld zijn creativiteit volledig de vrije loop heeft kunnen laten gaan vragen we ons natuurlijk hardop ook wel af wat zijn droomproject zou zijn. “Als ik zelf iets speel, speel ik graag Dragon Quest. Ik hoop ooit op een dag mijn eigen interpretatie aan die game te mogen geven als het aan komt op muziek”, zegt Yamazaki tot slot. Een duidelijk antwoord en eigenlijk ook wel logisch gezien de orkestrale soundtracks waarmee Dragon Quest in ieder geval in Japan altijd mee begeleid gaat. Of Balan Wonderworld, mede door de muziek, als geheel een magnum opus is geworden lees je binnenkort hier op PSX-Sense.