Techland liet vorige maand weten dat er binnenkort meer nieuws gedeeld zou worden over Dying Light 2. De ontwikkelaar heeft woord gehouden, want er zijn nu wat meer details over de game bekendgemaakt. Dit dankzij interviews met WCCFTech.

Senior technology programmer Łukasz Burdka heeft laten weten dat de map van Dying Light 2 ongeveer vier keer groter is dan die van het eerste deel. Ook gaat deze map meer de hoogte in. Verder zal er heel veel te onderzoeken zijn en mede daardoor voelt het nog groter aan dan het daadwerkelijk is.

“What actually limits the map’s size is the time needed to fill the city with unique gameplay challenges, memorable stories, and interesting exploration possibilities. There was no downsizing due to technical reasons. The estimate that the map in Dying Light 2 is four times bigger than that of the original game is the most precise estimate that we can provide.

The map of Dying Light 2 is much more vertical and gives many more exploration opportunities, so the city feels even bigger than it is.”