PlatinumGames, die we kennen van onder andere Bayonetta en Nier: Automata, kondigde vorig jaar op 1 april als grap de nieuwe game Sol Cresta aan. Exact een jaar later kondigen ze echter aan dat diezelfde game er nu echt aan zit te komen. Sol Cresta zou een vervolg zijn op de klassieke shoot ‘em up games Moon Cresta en Terra Cresta, die eerder in 1980 en 1985 verschenen.

Dat de game deze keer echt gaat verschijnen, weten we omdat de titel van een leeftijdscategorie voorzien is door het Game Rating and Administration Committee of Korea. De game zal beschikbaar zijn op de PS4, Nintendo Switch en pc. Een duidelijke releasedatum hebben we echter nog niet gekregen. Wel weten we dat de game ergens in 2021 zal verschijnen.

Check hieronder zeker even de trailer die bij ons heel wat nostalgie naar boven doet komen.