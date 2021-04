We hebben het einde van de week weer bereikt, dus jullie weten wat dat betekent. SNK kondigt dan een nieuw personage voor The King of Fighters XV aan. Ditmaal is het de beurt aan King, welk personage gebaseerd is op de voormalig Nederlands kampioene full contact karate, wereldkampioene Muay Thai en actrice, Saskia van Rijswijk.

King, bijgenaamd The Beautiful Kick’s illusion, was het eerste en enige vrouwelijke personage in de originele Art of Fighting game. Zoals de onderstaande trailer duidelijk laat ziet, heeft ze deze bijnaam zeker niet gestolen.