Zes jaar na de eerste Dying Light game, zou dit jaar het vervolg moeten verschijnen. In 2019 wist ontwikkelaar Techland ons te vertellen dat het hoofdverhaal zo’n 15 tot 20 uurtjes in beslag zou nemen. Maar in werkelijkheid is de duur nog wat langer.

Hoofd spelontwerper Tymon Smektała stelt namelijk dat als je echt alles wil zien dat je zeker 30 tot 60 uur bezig bent. Alleen het openingsgebied is al goed voor 7 tot 8 uur aan gameplay, dus dat belooft wat.

“If you rush it, you should be able to finish the story in roughly 20 hours. But to see it all, you’d have to spend 2-3 times more time than that. Our opening area alone can last for over 7-8 hours if you want to explore every nook and cranny, so there’s absolutely a lot to play here.”