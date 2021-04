Begin dit jaar maakte ontwikkelaar Tripwire Interactive al duidelijk dat ze nog niet klaar zijn met Maneater. Zo zijn er toekomstplannen voor meer content en de eerste uitbreiding is nu officieel aangekondigd. Truth Quest zal later deze zomer beschikbaar zijn en brengt een aantal nieuwe zaken met zich mee.

In Truth Quest duik je als haai in de bizarre en vreemde wereld van samenzweringen rondom Port Clovis en de Naval Wildlife Organization (NWO). Zo gaat het gerucht dat dieren uit dit gebied een soort pantser bestaande uit bot kunnen groeien over hun lichaam…

Net zoals de oorspronkelijke game belooft Truth Quest een bizar en vermakelijk verhaal te bieden in een mooie omgeving. Hieronder kan je de eerste beelden bekijken, evenals een aantal nieuwe features vinden die je mag verwachten.