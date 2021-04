We zijn de maand april binnengestapt met gelijk een vrij grote release en dat is de gloednieuwe titel van People Can Fly: Outriders. Deze game is zowel voor de PlayStation 4 als de PlayStation 5 verschenen en een launch trailer mag dan uiteraard niet ontbreken.

Die is inmiddels ook online gegaan en check je hieronder. Deze mooie trailer geeft een kleine indruk van het verhaal, toont actie en grote vijanden waar je het tegenop zal moeten nemen. Meer over Outriders lees je in onze hands-on preview. Binnenkort mag je de review verwachten.

Nog niet zeker of de game wat voor jou is? Weet dat je een demo kunt downloaden!