Het gevaar van buitenaards leven is een thema dat uiteraard meer dan eens terugkeert in games. Iedereen heeft zijn of haar eigen beeld bij buitenaards leven en zo geeft ook Earth Defense Force: World Brothers er zijn eigen draai aan. Deze serie staat bekend om de chaotische shooter ervaring en deze game zal eind mei richting de PS4 komen.

Earth Defense Force: World Brothers kent een pixel- of blokachtige stijl die je met Minecraft zou kunnen vergelijken. Zoals de titel al suggereert moet je de vele vijanden van buitenaf overhoop schieten en dit kan je doen met behulp van allerlei sterke wapens. Deze shooter kan je thuis met een vriend in split-screen spelen of het in de online modus met maximaal vier spelers opnemen tegen de vele hordes aan kleurrijke vijanden.

Earth Defense Force: World Brothers verschijnt op 27 mei.