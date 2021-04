Het komt met enige regelmaat voor dat er een video opduikt die een game laat zien mocht deze in de tijd van de PS One uitgekomen zijn. Zo hebben we in het recente verleden al de indrukwekkende beelden van Bloodborne en Cyberpunk 2077 voorbij zien komen. Nu kunnen we ook Control aan het rijtje van ‘demakes’ toevoegen en in een korte teaser zien we het resultaat.

In deze korte video heeft principle gameplay designer Tommi Saalasti van Remedy de game omgetoverd naar een PS1-versie. Het kan hoofdpersoon Jesse Faden in ieder geval niets schelen of ze nu vijanden in grafische pracht of in beperkte beeldkwaliteit verslaat, zoals je kunt zien. Het resultaat mag er wezen en is zeker even leuk om te bekijken.