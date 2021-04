Vorige week vertelden we jullie nog in al ons enthousiasme dat de datum voor de première van de Resident Evil reboot al vast stond. De opnames waren immers afgerond, dus het klonk allemaal wel geloofwaardig. Helaas moeten we toch wat langer wachten.

De film zal nu, in plaats van op 3 september, op 24 november uitkomen. De reden hiervoor, zoals uitgelegd door Variety, is mogelijk het feit dat er op diezelfde dag een grote MCU-film gepland staat. Het is dus misschien inderdaad wel een slimme zet van Sony Pictures, want als je het als reboot niet op hoeft te nemen tegen een Marvelfilm met een megabudget op dezelfde dag, dan zijn je kansen al direct een stuk eerlijker.

Het officiële Resident Evil Twitteraccount beaamde dezelfde dag nog de nieuwe datum, nadat het zijn biografie had aangepast.