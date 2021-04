Dontnod Entertainment werd in 2013 bekend door de release van Remember Me, maar wist pas echt naamsbekendheid te krijgen door de release van Life is Strange. De studio heeft anno 2021 heel wat games op de planning staan, die bijna allemaal door een ander bedrijf werden uitgegeven.

Dontnod wil echter volledig op eigen voet verder, zo blijkt uit een business review van 2020. Hierin geeft de Franse studio een inkijk op de huidige financiële situatie, maar ook op de toekomstplannen. Er worden meerdere lopende projecten vermeld, wat natuurlijk geen verrassing is als het vorig jaar nog een nieuwe studio opende. Wat wel als een verrassing komt is het feit dat ze, naast de eerder aangekondigde lopende projecten, ook nog eens vijf titels op de planning hebben staan die ze volledig onafhankelijk gaan uitgeven.

De tijdsspanne waarin ze deze games willen uitgeven, is tussen 2022 en 2025. Dat wordt nog een hele klus, maar het is vooral interessant en een beetje spannend om te zien wat deze studio in de afgelopen (ruim) tien jaar geleerd heeft en hoe ze dat toe gaan passen.