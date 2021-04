Watch Dogs: Legion mag dan al enige tijd verkrijgbaar zijn, Ubisoft is nog altijd bezig met de titel in de vorm van updates en nieuwe content. De updates moeten natuurlijk verbeteringen aanbrengen en er is nu een goede feature in aantocht, de game krijgt namelijk in de nabije toekomst een 60 fps optie.

In een Reddit AMA met live producer Lathieeshe Thillainathan en online director JP Cambiotti is aangegeven dat deze update momenteel in ontwikkeling is. Helaas werd er geen releasedatum aangekondigd, dus het is even afwachten wanneer dit naar de game komt.

Hierbij wordt ook expliciet over ‘next-gen’ consoles gesproken, dus het ziet er naar uit dat dit enkel mogelijk zal zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.