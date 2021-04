Cyberpunk 2077 werd relatief kort snel na de release door Sony uit de PlayStation Store gehaald. De game bleek niet aan de verwachte kwaliteitseisen van gamers te voldoen, waarop er een soort ‘run’ ontstond op terugbetalingen. De kwaliteit van de game op met name last-gen consoles was dermate beroerd dat gamers absoluut in hun recht stonden. Maar wat je er ook van vindt, je kunt niet ontkennen dat CD Projekt RED daad bij woord voegt, getuige de grote 1.2 update met een ongekend lange lijst van fixes. Zijn ze er daarmee? Nee, zeker niet, maar het schept wel vertrouwen in de ontwikkelaar die alles op alles zet om de game alsnog naar de beloofde staat te brengen.

En dat is iets wat we eerder hebben gezien, daarin is No Man’s Sky echt een uitstekend voorbeeld. Oké, de staat van die game was lang niet zo slecht bij de release als Cyberpunk 2077, maar Hello Games heeft er echt iets substantieels en anders van gemaakt, dat verder uitgebreid én alle beloftes ingelost. Ook blijft de ondersteuning onverminderd doorgaan, zie bijvoorbeeld de release van de Expeditions update afgelopen week. CD Projekt RED wil met Cyberpunk 2077 een soortgelijk pad volgen en ze hebben duidelijk aangetoond dat ook daadwerkelijk te gaan doen.

Uiteraard is de game nog niet op het punt waar het zijn moet, maar de vooruitgang is te merken. In de tussentijd is de game nog altijd niet verkrijgbaar in de PlayStation Store, zo is de game inmiddels al meer dan 100 dagen afwezig. Een ontwikkelaar van de studio gaf te kennen dat de beslissing om de game terug te plaatsen niet bij hen, maar bij Sony ligt. Kortom, het is uit hun handen en ze kunnen niets anders dan zo hard mogelijk werken om de game op orde te krijgen. Vanuit dat perspectief heeft de ontwikkelaar na alle tegenslagen ook wel een beetje credits weer opgebouwd en dat zou kunnen beginnen met het terugplaatsen van Cyberpunk 2077 in de PlayStation Store, nietwaar?

Laten we wel wezen, iedereen kan nu een weloverwogen beslissing nemen om de game aan te schaffen. Als je geen benul hebt wat de recente geschiedenis van die game is, dan heb je overduidelijk onder een steen geleefd. Sterker nog, Sony zou uit voorzorg zelfs een disclaimer bij de game kunnen zetten dat deze titel niet voor terugbetaling in aanmerking komt verwijzend naar de slecht verlopen launch. Kortom, dan wordt het meer op een gevalletje van ‘eigen risico’ gegooid. Dan heeft Sony daar geen zorgen meer over en de game is weer gewoon verkrijgbaar, zoals het zou moeten. Zo is de game bijvoorbeeld nog altijd gewoon verkrijgbaar in de Microsoft Store.

Voordat we deze Jouw mening echter afronden, willen we nog even een vergelijking maken met wat discutabele keuzes omtrent titels in de PlayStation Store. Cyberpunk 2077 is een grote en hoge bomen vangen veel wind. De keuze van Sony om de game te verwijderen is dus te begrijpen, maar tegelijkertijd is het een beetje meten met twee maten. Als voorbeeld willen we hier de games van Gilson B. Pontes opvoeren. Die zijn niet allemaal in Europa verkrijgbaar, maar staan wel in de Amerikaanse PlayStation Store. Deze games zijn van ongelofelijk slechte kwaliteit en dat wordt zonder problemen uitgebracht.

Uiteraard, dit soort games krijgen nauwelijks aandacht van de media, consument en community, maar in dit soort gevallen is erbarmelijke kwaliteit uitbrengen ineens niet zo’n probleem. Voor Cyberpunk 2077 is dat wel een probleem geweest omdat die titel van een aanzienlijk groter kaliber is. Uiteraard, er zijn altijd titels die er een beetje tussendoor vallen, maar als er sowieso kwaliteit geboden moet worden in wat er in de PlayStation Store verschijnt, dan is de gang van zaken wel wat opmerkelijk te noemen. In het geval van Cyberpunk 2077 is het wat dat betreft best oneerlijk tegenover de troep die al dan niet van kleine of nietszeggende ontwikkelaars verschijnt (bijvoorbeeld: Life of Black Tiger – zie onderaan).

Natuurlijk, de tegenreactie is bij een Triple-A release vele malen groter en Sony koos gewoon eieren voor z’n geld, maar het is als het puur op kwaliteit van games aankomt natuurlijk een beetje hypocriet om dan deze actie te ondernemen. Snel de handen er vanaf trekken en de ontwikkelaar de ‘schuld’ geven. Terecht in die zin als het op kwaliteit van Cyberpunk 2077 aankomt, maar misschien had de certificering op voorhand ook wel iets grondiger mogen gebeuren. Gezien de ontwikkelaar veel te verduren heeft gehad werpen we vandaag het punt op dat de game nu wel teruggeplaatst mag worden. Eens? Denk je er anders over of totaal oneens? Laat het hieronder horen.