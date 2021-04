Review | JBL Quantum ONE – JBL (Harman Kardon) staat garant voor goed geluid met een breed aanbod van verschillende geluidsproducten. Hier zitten natuurlijk ook gaming headsets bij en JBL heeft daar met de Quantum reeks een hoop in te bieden. Wij bekijken het topmodel in deze lijn, de JBL Quantum ONE. Je mag er al vanuit gaan dat er een stevig prijskaartje aan hangt, maar een product dat veel wil bieden, mag er ook gerust wat extra’s voor vragen. Ik ga bekijken of het volledige pakket de prijs goed weet te rechtvaardigen en natuurlijk of de kwaliteit van het geluid JBL-waardig is. Een hoop vragen over een uitgebreid product.

Design en comfort

Het eerste wat opvalt, is hoe groot en robuust de headset eruitziet. De earcups ogen groot en de hoofdband is redelijk dik door het leren foam kussen. Het onregelmatige design zorgt voor een futuristisch, doch druk uiterlijk, maar het is alleszins niet lelijk. Opvallend is een beter woord. Tegelijkertijd komt het niet goedkoop over, wat snel kan gebeuren bij extravagante ‘gamey’ designs. Ook de bouwkwaliteit doet dit extra bevestigen, want hoewel het allemaal dik plastic is, voelt het kwalitatief zeer degelijk aan. Een mooi en origineel detail is hoe de geluidskabel uit de earcups steken en weer de hoofdband in gaan. Een robuuste headset met veel franjes, terwijl het een kwalitatieve uitstraling blijft behouden.

Ook het comfort is iets wat zeker snor zit. De grote earcups, met ook leren foam kussens, zitten heerlijk op je hoofd en om je oren heen. Ondanks dat de headset toch wel wat gewicht heeft, draagt de zeer fijne hoofdband bij aan het comfort. De hoofdband heeft een onregelmatig design, maar dit heeft geen invloed op hoe het aanvoelt op de bovenkant van je hoofd. De headset zit op mijn redelijk gemiddelde hoofdgrootte erg fijn, hoewel bij een wat kleinere kop de headset een beetje lomp kan zitten. Als je een wat groter hoofd hebt, dan heb je aan de JBL Quantum ONE een goede. Ik kan voor de rest niets anders zeggen dan dat ik uren met de JBL Quantum ONE aan de slag kan zonder dat het stoort, wat duidt op een geslaagd comfort.

Veel in het pakket

Op de linker earcup heb je nog een paar knoppen waar je rekening mee moet houden. Bovenaan begin ik met de ANC (Active Noice Cancellation) knop, die dus je omgevingsgeluid kan dempen. Erg veel effect behalve een stevige portie bass erop en eraf merken we eerlijk gezegd niet. Daaronder heb je de Talk-Through (TT) knop, die ervoor zorgt dat wanneer ingedrukt je geluid meteen tot het minimum beperkt wordt, zodat je een normaal gesprek kan voeren met iemand die naast je staat. Zo hoef je je headset niet af te doen, maar gezien je toch naar je headset moet grijpen op dat moment, snap ik de toegevoegde waarde er niet per se van, waardoor deze functie ook weggelaten had kunnen worden.

De JBL Quantum One biedt voor de rest namelijk ontzettend veel. Over elke setup lijkt JBL nagedacht te hebben en dit merk je eigenlijk al bij het uitpakken van het pakket. De microfoon, die los te koppelen is, een USB-C kabel voor USB-aansluiting en een mini-jack kabel. Ook zit er nog een extra kalibreer onderdeel bij, die je moet gebruiken met de software, maar daarover later meer. Je kan dus de headset op meerdere manieren gebruiken. Het meest optimale is via USB. Het controlepaneel wordt gevoed door stroom en hierdoor kan je gebruikmaken van de extra functies, terwijl je met de bijgeleverde mini-jack kabel een meer passief gebruik hebt met de headset.

Console gebruik

Er zit namelijk nogal een verschil qua gebruik tussen USB en mini-jack. Met de mini-jack kun je enkel gebruik maken van de basisfuncties van de headset. Op de bijgeleverde mini-jackkabel heb je een afstandsbediening, waarmee je jezelf op mute kan zetten en het volume kan regelen. Het geluid dat je krijgt, wordt dan ook niet beïnvloed door de software op het controlepaneel. De JBL Quantum ONE biedt een goede geluidservaring op deze manier. Je hebt zeer zuiver geluid bij de middentonen, maar ook de bass is met voldoende aanwezigheid iets wat de rest van de tonen niet weet te overheersen. De hoge tonen zijn degelijk aanwezig, waardoor je globaal gezien met een zuiver doch vol geluid zit, wat eigenlijk kortweg gezegd top klinkt.

Via USB komt er dus een hoop meer bij kijken. De software weet, zoals eerder aangegeven, gebruik te maken van de ANC, wat dus extra bass toevoegt, zonder dat de zuiverheid van de overige tonen eronder zal lijden. Het geluid is dus net wat voller via USB en het is dan ook een aanrader om het zo te gebruiken via console. Hier moet echter bij opgemerkt worden dat niet elke setup zich hiervoor leent, gezien je de headset dan direct op de console dient aan te sluiten. Hoewel de kabel erg lang is (zeker 2 meter) hoeft dit niet voor elke woonkamer setup praktisch te zijn. Op de kabel zit ook nog eens een voicechat regelaar verwerkt, dus hoewel de kabel lang is, heb je in de praktijk te maken met een beperkte lengte omdat je uiteindelijk de voicechat regelaar bij de hand wilt hebben.

Pc gebruik

Op de pc is het een ander verhaal en kan je alle toeters en bellen gebruiken. De software, genaamd ‘JBL QuantumENGINE’, speelt hierin een grote rol en ik moet mijn complimenten geven aan JBL. Het werkt naar behoren, het biedt veel opties en het ziet er ook nog tof uit. Weinig andere merken hebben dit zo netjes op orde als JBL. Enfin, je kunt natuurlijk je standaard instellingen toepassen, zoals het volume van de microfoon regelen, side toning instellen, kleurprofielen van je RGB verlichting (die diep gaan) aanpassen en verschillende equilizer profielen toe- of aanpassen. Bij de ‘spatial’ optie heb je te maken met verruimende soundstages die door middel van DTS (X) of de JBL QuantumSPHERE 360 worden gevirtualiseerd. DTS zorgt ervoor dat je een surroundervaring krijgt; hoewel niet per se iets nieuws, klinkt het wel erg goed. Je hebt hierbij middentonen die steeds natuurlijk klinken en een bass die flink op de voorgrond is. Hoewel de middentonen dus niet te hoog liggen, heb je ook minimaal last van het ‘onderwater’ geluid, terwijl je gevoel van surround degelijk is.

De JBL QuantumSPHERE 360 is een interessanter stukje virtualisatie, maar bespreken we enkel kort. De headset maakt gebuikt van tracking (voor optimaal gebruik dien je dus hiervoor het kalibreeronderdeel te gebruiken dat meegeleverd wordt), zodat de software kan herkennen hoe je hoofd is gepositioneerd. Wat de SPHERE software doet, is als je bijvoorbeeld een geluidsbron recht voor je neus hebt, je vanuit dat punt de geluidsbron steeds hoort als je met je hoofd draait. Kortom, mocht je er dus met je rechteroor naar keren, dan hoor je in je rechter earcup op realistische wijze het geluid hier vandaan komen. Het is jammer dat dit enkel mogelijk is om te gebruiken op de pc via de JBL QuantumENGINE, zo ook de DTS software. Hoewel ik erbij moet zeggen dat de QuantumSPHERE 360 graden ervaring leuk is, klinkt het niet mooi/natuurlijk en je merkt ook dat dit een technologie is die in de kinderschoenen staat. Een leuke gimmick, maar niet per se een selling point.

Een correcte prijs

Vaak bespreek ik de prijs niet zo uitvoerig als nu. Dit komt omdat de JBL Quantum ONE op verschillende manieren te gebruiken valt. De prijs ligt rond de €250,- en dat is een hoop geld, maar als je nagaat wat het met zich meebrengt, dan is het een correcte prijs voor wat het biedt. Mocht je zowel een console als pc bezitter zijn, dan is het uiteraard een aanrader. Op de pc kan je alles uit de kast halen, terwijl de headset voor console erbij nog altijd een valide optie is. Via de USB, alsook met de mini-jack aansluiting via de controller kan het zeer goed geluid kan bieden. Je mist voor deze prijs op consoles wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld tussen profielen te switchen op je headset of gebruik te maken van de spatial virtualisatie opties.

Als je dit pakket bijvoorbeeld zou vergelijken met een EPOS GSP 600 series headset die rond de €220,- kost, valt de JBL Quantum ONE erg mee in zijn prijscategorie. Mocht je de JBL Quantum ONE nadrukkelijk voor een console willen gebruiken, dan kan je misschien een goedkopere headset overwegen waar je dus niet extra betaalt voor opties die je niet wil of kan gebruiken. Als laatste onderdeel hebben we eigenlijk nog de microfoon te bespreken en daar kan ik erg kort over zijn. Het is goed, je bent verstaanbaar, maar een klein beetje muffled (gedempt). Het is gewoon prima, niet zo helder als je misschien zou verwachten vanwege de rest van de headset performance, maar degelijk genoeg.