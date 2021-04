Al jaren brengt Codemasters ons Formule 1 games en hoewel er nog niet officieel over F1 2021 gesproken is, mogen we ook dit jaar natuurlijk een nieuw deel verwachten. Deze game heeft kortstondig online gestaan in de Microsoft Store en daar zijn wat interessante details uit naar voren gekomen. Zo leren we uit die informatie dat de game op 16 juli zal verschijnen voor de last- en current-gen platformen.

Een van de nieuwe features is de zogeheten ‘Braking Point’, wat een spannend verhaal brengt. Dit lijkt dus een verhalende singleplayer campagne te zijn, wat we nog niet eerder in de reeks hebben gezien. Maar ook bekende features keren terug, zoals split-screen, de carrière modus van 10 jaar en nog veel meer.

Interessant is ook dat Codemasters meer een focus legt op spelers die volledig nieuw zijn. Dat impliceert de ‘Casual race option’ althans, maar tegelijkertijd worden specialisten niet vergeten dankzij de ‘Expert race option’. Verder keert de Formule 2 weer in volledige vorm terug en esports speelt een nog grotere rol.

Hieronder de details in kwestie. Officieel is er nog niets bevestigd door Codemasters of EA, maar gezien het uit de Microsoft Store komt klinkt het allemaal erg plausibel.