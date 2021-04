Bloodborne is wel de laatste game die je zou associëren met een racegame, maar toch heeft iemand dit bij elkaar gebracht. Als geintje heeft ene ‘B0tster’ een PSX variant van Bloodborne Kart gemaakt en hierin word je als de Hunter in een auto geplaatst om door Central Yarnham te racen.

Het is totaal absurd natuurlijk, maar in combinatie met de muziek moeten we zeggen dat het resultaat toch wel echt geslaagd genoemd mag worden. Deze persoon werkt ook aan de Bloodborne PSX demake en als geintje is dit een leuk alternatief… Afijn, check de beelden hieronder en enjoy!

Todays #BloodbornePSX is an announcement that the project is CANCELED and we're making #BloodborneKART instead, check it out! pic.twitter.com/qzq6QCqC5h

— 🔋⚡ Lilithium Powered Witch 💫🏳️‍⚧️ BLM (@b0tster) April 1, 2021