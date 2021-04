Het is wat, die Uncharted film. Het heeft jaren geduurd om het project van de grond te krijgen en nu men eindelijk alles gefilmd heeft, blijkt Tom Holland niet helemaal tevreden te zijn over hoe hij Nathan Drake vertolkt heeft. Ook is de film meermaals uitgesteld en dat is nu wederom het geval, maar ditmaal valt het mee. De release schuift slechts een weekje op.

Variety meldt dat de aanvankelijke release van 11 februari 2022 niet langer correct is, de film zal nu op 18 februari verschijnen. Het is dus uitstel van slechts een week, dus dat valt mee. Het is wel te hopen dat het hier bij blijft, want de film is al een keer of vijf, zes vooruitgeschoven. Verder wachten we nog altijd op een trailer, maar gezien de release pas volgend jaar is zal die nog wel even op zich laten wachten.