Vrijwel alle games die Sony uitbrengt zijn exclusief voor het PlayStation platform. Sinds vorig jaar is er echter een uitzondering met Horizon: Zero Dawn, die ook voor pc is uitgebracht en verder komt Days Gone naar de pc. Een game uitbrengen op de Xbox was een paar jaar geleden ondenkbaar, maar ook dat gaat gebeuren. Zo zal MLB The Show 21 multiplatform zijn.

Dat is voor een exclusieve Sony franchise wat ongebruikelijk, maar gezien de populariteit van de sport in de Verenigde Staten geen onlogische move. Met een release op de Xbox kan immers een nog grotere groep bereikt worden en dat is alleen maar gunstig. Hier wordt echter nog een schepje bovenop gedaan en eerlijk is eerlijk, die had niemand aan zien komen.

MLB The Show 21 zal namelijk vanaf de release direct via Game Pass beschikbaar zijn op de Xbox One en Xbox Series X|S. Een interessante ontwikkeling, want hiermee steunt Sony in feite het Game Pass initiatief daar waar ze eerder aangaven iets soortgelijks voor PlayStation niet te doen, omdat het niet rendabel is.

MLB The Show 21 is vanaf 20 april verkrijgbaar voor de genoemde Xbox systemen, alsook de PlayStation 4 en PlayStation 5.