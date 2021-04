Na het succesvolle eerste seizoen van The Witcher op Netflix in 2019, zitten de fans al even te wachten op de komst van het tweede seizoen. Covid-19 zorgde dan nog eens voor een extra vertraging, maar het lijkt erop dat seizoen 2 nu echt bijna onder ons is. Alle opnames zijn nu namelijk afgerond en om dat te vieren werd een behind-the-scenes video gedeeld met enkele leuke beelden.

Showrunner Lauren Schmidt Hissrich neemt ons mee achter de schermen en vertelt over de ervaringen die cast en crew hebben meegemaakt tijdens het gehele proces. Zoals al gezegd heeft de productie problemen ondervonden door de wereldwijde pandemie, maar de groep is er dan toch in geslaagd alles mooi af te ronden.

Een releasedatum van het tweede seizoen is jammer genoeg nog niet bekend, maar de video waarvan sprake kan je hieronder al bekijken.