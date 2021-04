De release van Resident Evil 8: Village nadert met rasse schreden, dus wordt het tijd om ons nog eens helemaal onder te dompelen in een nieuwe gameplay video. IGN is namelijk gestart met hun exclusieve coverage van de game, die de hele maand april zal duren. Het eerste item van deze maand is een video die ons vijf minuten lang angstaanjagende gameplay voorschotelt.

De gameplay zelf is opgenomen vanaf een PS4 Pro console in 4K met een framerate van 60 fps. Resident Evil 8: Village zou oorspronkelijk enkel verkrijgbaar zijn voor next-gen consoles, maar deze gameplay bewijst alvast dat de game er ook op last-gen hardware nog steeds prima uitziet.

Check de video hieronder en lees gerust onze Alles Wat We Weten special voor meer info over de game.