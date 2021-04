Een hele tijd geleden werd al aangekondigd dat Ghostrunner een gratis PS5-upgrade zou krijgen, maar specifieke info hierover ontbrak. We hebben inmiddels zowel goed nieuws als slecht nieuws gekregen. Het goede nieuws is dat die upgrade intussen een releasewindow heeft gekregen, maar het slechte nieuws is dat we toch nog even zullen moeten wachten vooraleer die upgrade er is.

De ontwikkelaar deelde namelijk een roadmap die alle extra content van de game netjes voorstelt. Zo kunnen we de komende maanden bijvoorbeeld een “Hardcore Mode”, “Photo Mode” en een hoop bundels met nieuwigheden verwachten. Klik zeker even op de bovenstaande afbeelding om alles in detail te bekijken. De gratis PS5-upgrade volgt dan pas tijdens de herfst van 2021, dus we zullen nog wat geduld moeten hebben.