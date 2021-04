Rockstar Games komt vrijwel iedere week met speciale acties in GTA Online en soms staan die promoties ook in het teken van een specifiek thema. Vorige week werd Biker Week georganiseerd, een periode met allemaal acties rondom motoren. Deze week is vooral voor de waaghalzen onder ons interessant, want ditmaal is het Stunt Week in GTA Online.

Dit betekent onder meer dat diverse modi en activiteiten die draaien om stunts nu tijdelijk extra beloningen opleveren. Zo krijg je in Drop Zone maar liefst drie keer zoveel GTA$ en RP als normaal. Dubbele beloningen zijn te verkrijgen in alle Parachute Jobs – waarmee je ook gratis de Bigness Jackal Sweater vrijspeelt – en mocht je nog op zoek zijn naar een nieuwe parachute, dan is er ook goed nieuws. Alle parachutes, parachute bags en parachute smoke opties zijn deze week namelijk gratis te bemachtigen.

Degenen die graag op vier wielen stunt uitvoeren, doen er goed aan om deze week Stunt Jumps uit te voeren in GTA Online. Als je vijf van deze sprongen voltooit, krijg je een bonus van GTA$500,000. Verder krijg je tot en met 7 april ook nog dubbele beloningen in Biker Sell Missions en MC Work & Challenges. De Itali RSX sportwagen is de nieuwe hoofdprijs voor de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort.

Uiteraard zijn er ook weer in-game kortingen waarvan je kunt profiteren. Deze week kun je onder meer garages, hangars en helikopters tegen een lagere prijs aanschaffen. Alle deals vind je hieronder.