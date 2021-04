Eerder deze week bracht Hello Games weer een grote update voor No Man’s Sky uit die nieuwe content aan de game toevoegde. Deze Expeditions update stelt spelers in staat om samen op expeditie te gaan en missies uit te voeren, waarmee speciale beloningen verdiend kunnen worden. Meer informatie over die update kun je hier vinden.

Na de lancering van de Expeditions update bleken er een paar problemen voor te komen, maar die zijn snel aangepakt door Hello Games. De studio heeft namelijk patch 3.32 uitgebracht en hoewel de onderstaande patch notes niet uitgebreid zijn, worden er wel vervelende issues opgelost. Zo konden er crashes optreden en kwamen expedities soms te vroeg ten einde. Dat is nu dus verleden tijd.